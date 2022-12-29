Минобороны: ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ

Министерство обороны предоставляет очередную сводку по ситуации в зоне спецоперации на Украине. Так, сообщается о поражении ракетными войсками и артиллерией ВС РФ четырёх пунктов управления противника в районе Херсона, в Харьковской и Днепропетровской областях.

"В районах населённых пунктов Северск и Артёмовск Донецкой Народной Республики, а также Степное Запорожской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", — также отметили в ведомстве.