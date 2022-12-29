В России будут построены четыре атомные подводные лодки (АПЛ). Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, подлодки планируется создать в рамках действующей программы вооружений. Как пояснил президент страны, они позволят обеспечить безопасность РФ на годы вперёд.
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