Путин: Россия построит четыре атомные подлодки для безопасности на годы вперёд

В России будут построены четыре атомные подводные лодки (АПЛ). Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, подлодки планируется создать в рамках действующей программы вооружений. Как пояснил президент страны, они позволят обеспечить безопасность РФ на годы вперёд.

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