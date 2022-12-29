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В Asia Times назвали системы РЭБ значительным преимуществом ВС РФ перед ВСУ
СБУ заподозрила мэра Полтавы Мамая в распространении данных о перемещениях ВСУ
Лукашенко поручил установить точные причины падения ракеты ВСУ в Белоруссии
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Гурулёв назвал пять аргументов в пользу ВС РФ: Россия недооценила Украину в начале СВО
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Украинская ракета С-300 попала на территорию Белоруссии
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Минобороны: ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении до 30 украинских военных

Минобороны: ВКС России за сутки сбили Су-24, Су-25 и два вертолёта Ми-8 ВВС Украины

Силовые структуры

В очередной сводке Министерство обороны сообщает о ликвидации за последние сутки семи беспилотников ВСУ. Истребительная авиация ВКС РФ сбила два вертолёта ВВС Украины в районе Суворова и Орловки в ДНР, а также два самолёта Су-24 и Су-25 в районе Краматорска и Красного Лимана, информирует ведомство.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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