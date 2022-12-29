В очередной сводке Министерство обороны сообщает о ликвидации за последние сутки семи беспилотников ВСУ. Истребительная авиация ВКС РФ сбила два вертолёта ВВС Украины в районе Суворова и Орловки в ДНР, а также два самолёта Су-24 и Су-25 в районе Краматорска и Красного Лимана, информирует ведомство.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.