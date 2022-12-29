Россия недооценила силы украинской армии в начале спецоперации. Однако все выводы сделаны из прошлых ошибок сделаны. Об этом заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв.
По его мнению, есть пять факторов, которые доказывают скорую победу российской армии в ходе украинского конфликта. Во-первых, ВС РФ получили необходимый опыт боевых действий. Также командование научилось принимать взвешенные решения и отдавать грамотные приказы, отметил Гурулёв.
Третий фактор, по мнению генерала, состоит в достаточном оснащении армии оружием: проблемы с нехваткой дронов и средств разведки решены. Кроме этого, командование ВС РФ организовало устойчивую систему управления и выстроило взаимодействие между видами войск.
"Это вселяет надежду на то, что любые задачи, которые сегодня стоят на поле боя, не просто координируются, а чётко взаимосвязаны и приведены к единой цели. Поэтому я думаю, что всё получится", — заявил Гурулёв в программе "Царьград.Главное".
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