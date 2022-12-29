Белорусского президента Александра Лукашенко немедленно проинформировали о падении ракеты С-300, принадлежащей Вооружённым силам Украины (ВСУ), на территории государства.
По информации пресс-службы лидера Белоруссии, ракета упала в промежутке с 10:00 до 11:00 часов. Отмечается, что Лукашенко призвал специалистов экстренных служб установить точные причины ЧП.
Сейчас эксперты рассматривают два основных варианта:
Как пояснили в пресс-службе, сведения о возможных пострадавших уточняются.
Ранее стало известно, что обломки ракеты ВСУ обрушились неподалёку от населённого пункта Горбаха Брестской области. По предварительным данным, украинские системы ПВО при попытке сбить российские "Калибры" вновь не рассчитали удар.
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