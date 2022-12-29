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Лукашенко поручил установить точные причины падения ракеты ВСУ в Белоруссии

Силовые структуры

Белорусского президента Александра Лукашенко немедленно проинформировали о падении ракеты С-300, принадлежащей Вооружённым силам Украины (ВСУ), на территории государства.

Лукашенко поручил установить точные причины падения ракеты ВСУ в Белоруссии

По информации пресс-службы лидера Белоруссии, ракета упала в промежутке с 10:00 до 11:00 часов. Отмечается, что Лукашенко призвал специалистов экстренных служб установить точные причины ЧП.

Сейчас эксперты рассматривают два основных варианта:

  • Залёт ракеты в Белоруссию по аналогии с польским инцидентом;
  • Украинскую ракету сбили белорусские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как пояснили в пресс-службе, сведения о возможных пострадавших уточняются.

Ранее стало известно, что обломки ракеты ВСУ обрушились неподалёку от населённого пункта Горбаха Брестской области. По предварительным данным, украинские системы ПВО при попытке сбить российские "Калибры" вновь не рассчитали удар.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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