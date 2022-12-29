RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР

Британский наёмник Шон Пиннер, который сражался на стороне ВСУ, был приговорён к казни. Он выложил кадры своего стрелкового боя в Донецкой народной республике (ДНР). Видеоролик опубликован в Telegram-канале RTVI.

"Шли атаковать окоп с 5-10 русскими, но там оказалось их до тридцати при поддержке Т-90М (танки. — Прим. ред)", — написал боец.

Военнослужащий уточнил, что видео было снято на камеру Go Pro.

Напоминаем, что Пиннер вернулся на Украину после освобождения в ходе обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Помимо него были обменяны британец Эйден Аслин и Марокко Саадун Брагим, также приговорённые к казни.