Слишком сложные: Франция наотрез отказалась поставлять танки "Леклерк" Украине

Франция ни при каких условиях не будет поставлять танки "Леклерк" Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

"Париж априори не будет поставлять танки "Леклерк", потому что их обслуживание слишком сложно для украинской армии, а оно им понадобится немедленно", — цитирует министра РИА "Новости".

Французский министр накануне побывал в Киеве, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским. Они обсудили возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов.

Франция поставила на Украину несколько ЗРК, около двух десятков артиллерийских установок CAESAR (которые уже нуждаются в серьёзном ремонте) и несколько гаубиц TRF1. Кроме того, были поставлены также переносные зенитно-ракетные комплексы и около 60 бронетранспортеров, а также другое снаряжение и обмундирование.

Стоит отметить, что танки "Леклерк" весьма дороги. Для "Леклерка" характерна высокая степень насыщенности электроникой, стоимость которой достигает почти половины стоимости самого танка.

Ранее поставлять танки Украине отказались США и Германия. Под тем же предлогом, что их обслуживание будет слишком сложным для ВСУ. Хотя в Киеве по-прежнему настаивают на передаче танков. Однако западные страны пока не меняют свою точку зрения.