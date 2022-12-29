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Слишком сложные: Франция наотрез отказалась поставлять танки "Леклерк" Украине

Силовые структуры

Франция ни при каких условиях не будет поставлять танки "Леклерк" Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Слишком сложные: Франция наотрез отказалась поставлять танки "Леклерк" Украине

"Париж априори не будет поставлять танки "Леклерк", потому что их обслуживание слишком сложно для украинской армии, а оно им понадобится немедленно", — цитирует министра РИА "Новости".

Французский министр накануне побывал в Киеве, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским. Они обсудили возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов.

Франция поставила на Украину несколько ЗРК, около двух десятков артиллерийских установок CAESAR (которые уже нуждаются в серьёзном ремонте) и несколько гаубиц TRF1. Кроме того, были поставлены также переносные зенитно-ракетные комплексы и около 60 бронетранспортеров, а также другое снаряжение и обмундирование.

Стоит отметить, что танки "Леклерк" весьма дороги. Для "Леклерка" характерна высокая степень насыщенности электроникой, стоимость которой достигает почти половины стоимости самого танка.

Ранее поставлять танки Украине отказались США и Германия. Под тем же предлогом, что их обслуживание будет слишком сложным для ВСУ. Хотя в Киеве по-прежнему настаивают на передаче танков. Однако западные страны пока не меняют свою точку зрения.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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