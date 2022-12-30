Ходаковский: Нужно поубавить самомнения и осознать своë истинное состояние

Командир ботальона "Восток" Александр Ходаковский призвал трезво оценивать свои возможности.

Бывший командир донецкой "Альфы" привëл в пример человека, который смотрит на себя со стороны и не узнаëт, так как совсем иначе оценивал свою личность.

"Впервые за десятилетия мы посмотрели на себя "в любительском видео" и увидели то, что видят другие, а не то, что привыкли думать о себе сами", — написал Ходаковский в своëм микроблоге.

Военачальник считает это полезным опытом.

"Чтобы развиваться — нужно поубавить самомнения и осознать своё истинное состояние. Иначе так и положат в могилу — с самодовольной улыбкой на лице", — объяснил Ходаковский.