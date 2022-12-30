Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Шебекинского городского округа со стороны армии Украины.
По данным чиновника, в результате инцидента никто не пострадал. Вместе с этим губернатор заявил, что сейчас происходит ещё одна атака ВСУ.
"Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия", — отметил глава региона.
Также политик добавил, что из-за обстрела у объекта выбиты окна и повреждён забор. Как сообщил руководитель области, оперативные службы трудятся на месте происшествия.
Ранее Гладков сообщал о работе системы противовоздушной обороны над регионом.
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