Глава Белгородской области сообщил об обстреле Шебекинского городского округа

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Шебекинского городского округа со стороны армии Украины.

По данным чиновника, в результате инцидента никто не пострадал. Вместе с этим губернатор заявил, что сейчас происходит ещё одна атака ВСУ.

"Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия", — отметил глава региона.

Также политик добавил, что из-за обстрела у объекта выбиты окна и повреждён забор. Как сообщил руководитель области, оперативные службы трудятся на месте происшествия.

Ранее Гладков сообщал о работе системы противовоздушной обороны над регионом.