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Глава Белгородской области сообщил об обстреле Шебекинского городского округа

Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Шебекинского городского округа со стороны армии Украины.

По данным чиновника, в результате инцидента никто не пострадал. Вместе с этим губернатор заявил, что сейчас происходит ещё одна атака ВСУ.

"Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия", — отметил глава региона.

Также политик добавил, что из-за обстрела у объекта выбиты окна и повреждён забор. Как сообщил руководитель области, оперативные службы трудятся на месте происшествия.

Ранее Гладков сообщал о работе системы противовоздушной обороны над регионом.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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