Мэр Киева Виталий Кличко точно не знает, есть ли в его квартире электричество.
Об этом сообщает издание Spiegel.
"Вчера меня спросили, есть ли в моей квартире электричество. Я даже не мог ответить на это, потому что меня не было дома три дня. Иногда я сплю в офисе, иногда с друзьями. Где бы я ни был, когда наступает ночь", — рассказывает в интервью градоначальник.
Также он выразил благодарность немецким ЗРК, которые "работают очень точно — сто выстрелов, сто попаданий". Однако их не хватит и Украине нужно больше поддержки, отметил киевский мэр.
Кличко подчеркнул, что твёрдо верит, что Украина станет европейской страной в большой европейской семье.
"Я провел большую часть своей жизни в Германии и США. Я знаю, что такое демократия. я знаю свободу", — подытожил гауляйтер столицы Украины.
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