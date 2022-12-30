Spiegel: мэр Киева Кличко точно не знает, есть ли в его квартире электричество

Мэр Киева Виталий Кличко точно не знает, есть ли в его квартире электричество.

Об этом сообщает издание Spiegel.

"Вчера меня спросили, есть ли в моей квартире электричество. Я даже не мог ответить на это, потому что меня не было дома три дня. Иногда я сплю в офисе, иногда с друзьями. Где бы я ни был, когда наступает ночь", — рассказывает в интервью градоначальник.

Также он выразил благодарность немецким ЗРК, которые "работают очень точно — сто выстрелов, сто попаданий". Однако их не хватит и Украине нужно больше поддержки, отметил киевский мэр.

Кличко подчеркнул, что твёрдо верит, что Украина станет европейской страной в большой европейской семье.

"Я провел большую часть своей жизни в Германии и США. Я знаю, что такое демократия. я знаю свободу", — подытожил гауляйтер столицы Украины.