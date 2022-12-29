Подразделения Вооружённых сил России ведут бой около населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, где противник пытается прорвать линию обороны.
По словам бойцов, пока все атаки неприятеля удаётся отражать артиллеристам и миномётчикам.
"Стрелковых боёв здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские и миномётные дуэли бывают по несколько раз на дню", — пояснил офицер с позывным "Ювелир" журналистам агентства РИА Новости.
Военнослужащий заверил, что несмотря на постоянные обстрелы ВСУ, российские солдаты не сдадут позиций, а наоборот — планируют идти вперёд.
Накануне глава Чечни сообщил, что украинские боевики деморализованы большим количеством потерь, а пересылаемое Киевом пополнение даже "не умеет держать оружие".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.