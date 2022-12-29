Российские бойцы отбивают контратаку украинских сил у донецкого села Торское

Подразделения Вооружённых сил России ведут бой около населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, где противник пытается прорвать линию обороны.

По словам бойцов, пока все атаки неприятеля удаётся отражать артиллеристам и миномётчикам.

"Стрелковых боёв здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские и миномётные дуэли бывают по несколько раз на дню", — пояснил офицер с позывным "Ювелир" журналистам агентства РИА Новости.

Военнослужащий заверил, что несмотря на постоянные обстрелы ВСУ, российские солдаты не сдадут позиций, а наоборот — планируют идти вперёд.

Накануне глава Чечни сообщил, что украинские боевики деморализованы большим количеством потерь, а пересылаемое Киевом пополнение даже "не умеет держать оружие".