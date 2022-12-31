В 14 часов сегодня, 31 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас поступают сообщения о ракетных ударах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.