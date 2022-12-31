Ракеты ВС РФ ударили по Киевской, Харьковской и Винницкой областях после воздушной тревоги

В 14 часов сегодня, 31 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас поступают сообщения о ракетных ударах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях.