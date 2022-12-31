Потери ВСУ на Красно-Лиманском и Купянском направлении составили свыше 200 военных. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Российские лётчики и артиллеристы в Харьковской области, в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское точными ударами ликвидировали более 50 бойцов ВСУ и пять единиц боевой техники.
На Красно-Лиманском направлении были уничтожено в три раза больше ВСУшников и наёмников — до 140 человек.
"На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений войск Украины в районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа", — отметили в ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.