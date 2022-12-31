Newsweek: на американскую ЧВК "Моцарт" объявлена охота в гостиницах Украины

Американская частная военная компания "Моцарт" основана в марте 2022 года полковником морской пехоты Энди Милберном, который дал интервью журналу Newsweek. Он рассказал, что иностранным наёмникам приходится тяжело.

"Украинская армия испытывает огромные потери после столкновений с российскими войсками. Это обычная ситуация, когда 70% личного состава убиты или ранены. Практически 80% украинских солдат, которых мы должны тренировать, никогда не держали в руках оружия. Мы чувствуем себя, как мыши в лабиринте, которых преследует огромный сердитый кот, отрезающий нам любые пути к отступлению", — признаётся Милберн.

Основатель ЧВК отметил, что в последнее время ощущает буквальную охоту. Отели, в которых "Моцарт" останавливался последние три раза, были поражены артиллерией ВС РФ. Из-за этого гостиницы Донбасса отказываются пускать к себе на ночлег бойцов.

Также Милберн сообщил, что опасается распада ЧВК, так как уже к началу 2023 года может не хватить финансирования. Кроме того, зарплата участников компании много меньше иностранных наёмников и даже боевиков ВСУ.