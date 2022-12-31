Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации киевского режима на Украине.
Сегодня, 31 декабря, города Незалежной подверглись масштабному ракетному удару.
В соцсети после этого сами украинцы публикуют материалы остатков зенитных ракет AIM-120 комплекса NASAMS, которыми над Киевом украинские системы противовоздушной обороны пытались отразить массированные удары.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Замечен сильный взрыв в центре Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командующий группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин во время нанесения 29 декабря массированного удара по Украины воспользовался просчётом ВСУ.