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Украинцы публикуют кадры остатков ракет ЗРК NASAMS на улицах Киева

Силовые структуры

Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации киевского режима на Украине.

Сегодня, 31 декабря, города Незалежной подверглись масштабному ракетному удару.

В соцсети после этого сами украинцы публикуют материалы остатков зенитных ракет AIM-120 комплекса NASAMS, которыми над Киевом украинские системы противовоздушной обороны пытались отразить массированные удары.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Замечен сильный взрыв в центре Киева.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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