Украинцы публикуют кадры остатков ракет ЗРК NASAMS на улицах Киева

Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации киевского режима на Украине.

Сегодня, 31 декабря, города Незалежной подверглись масштабному ракетному удару.

В соцсети после этого сами украинцы публикуют материалы остатков зенитных ракет AIM-120 комплекса NASAMS, которыми над Киевом украинские системы противовоздушной обороны пытались отразить массированные удары.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Замечен сильный взрыв в центре Киева.