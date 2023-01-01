31 декабря ВС РФ нанесли удары по территории Украины, уничтожив объекты критической важности. Министр обороны страны Алексей Резников заявил о количестве оставшихся у российской армии ракет. Напоминаем, что эксперт неоднократно делает такие расчёты.
Он отметил, что у ВС РФ осталось до 13% ракет для комплексов "Искандер". Производить новые Россия не в состоянии.
"Мы посчитали, сколько они по нам выпустили, сколько у них было и сколько у них осталось", — сказал он.
Напоминаем, что русская армия начала наносить регулярные удары по территории Украины после теракта на Крымском мосту, уничтожая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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