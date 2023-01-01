Опубликованы кадры ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве в новогоднюю ночь

Киевские власти сообщили о взрывах и работе системе ПВО в городе. Администрация проинформировала о сработавшей ПВО. Также имеются данные о взрывах в городе Вышгород Киевской области. Опубликованы кадры с места событий.

После наступления нового года объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Некоторые населённые пункты оказались обесточенными.

Напоминаем, что ВС РФ начали наносить регулярные ракетные удары по территории Украины после теракта на Крымском мосту. Армия России поражает объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Днепропетровской и Николаевской областях.