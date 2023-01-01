Западные партнёры могут принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать выгодный для Кремля мирный договор.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
"НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире", — пишет автор статьи Ник Патон Уолш, однако предупреждает, что сейчас это кажется маловероятным.
Неужели хозяева киевской власти стали разочаровываться в неонацистском режиме, раз посылают эти недвусмысленные сигналы, спрашивает в своём Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Но это удел всех марионеток, подытожил ведущий Первого канала.
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