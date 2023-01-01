CNN: НАТО может принудить Зеленского подписать выгодный для РФ мирный договор

Западные партнёры могут принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать выгодный для Кремля мирный договор.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире", — пишет автор статьи Ник Патон Уолш, однако предупреждает, что сейчас это кажется маловероятным.

Неужели хозяева киевской власти стали разочаровываться в неонацистском режиме, раз посылают эти недвусмысленные сигналы, спрашивает в своём Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Но это удел всех марионеток, подытожил ведущий Первого канала.