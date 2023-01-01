Союзные силы ВС РФ и НМ продолжают специальную военную операцию на Украине. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ в Донбассе.
ВС РФ уничтожили польскую самоходную гаубицу 155-мм САУ Krab.
Напоминаем, данную артиллерийскую установку производит военное предприятие Huta Stalowa Wola. Она выступает главной ударной силой польской артиллерии. С начала спецоперации Варшава передала Вооружённым силам Украины 18 таких гаубиц.
Ранее Александр Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднем обращении.
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Киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.