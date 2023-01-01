ВС РФ уничтожили ещё одну польскую САУ Krab ВСУ в зоне СВО

Союзные силы ВС РФ и НМ продолжают специальную военную операцию на Украине. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ в Донбассе.

ВС РФ уничтожили польскую самоходную гаубицу 155-мм САУ Krab.

Напоминаем, данную артиллерийскую установку производит военное предприятие Huta Stalowa Wola. Она выступает главной ударной силой польской артиллерии. С начала спецоперации Варшава передала Вооружённым силам Украины 18 таких гаубиц.

Ранее Александр Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднем обращении.