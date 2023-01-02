В 2023 году в специальной военной операции на территории Украины примут участие российские стратегические самолёты. Об этом сообщил командующий дальней авиации Воздушно-космических Сил (ВКС) России, генерал Сергей Кобылаш. Его цитирует Минобороны РФ.
Командующий заявил, что применение авиационных средств поражения спланировано в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.
Генерал добавил, что работа по совершенствованию практических навыков применения автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия будет продолжаться.
В нынешнем году стратегическая авиация будет решать именно эти задачи, заметил Кобылаш.
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