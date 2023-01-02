Генерал Кобылаш: стратегическая авиация ВКС примет участие в СВО на Украине в 2023 году

В 2023 году в специальной военной операции на территории Украины примут участие российские стратегические самолёты. Об этом сообщил командующий дальней авиации Воздушно-космических Сил (ВКС) России, генерал Сергей Кобылаш. Его цитирует Минобороны РФ.

Командующий заявил, что применение авиационных средств поражения спланировано в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Генерал добавил, что работа по совершенствованию практических навыков применения автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия будет продолжаться.

В нынешнем году стратегическая авиация будет решать именно эти задачи, заметил Кобылаш.