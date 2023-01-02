Украинские чиновники предупредили об опасности ракетного обстрела в некоторых областях страны.
По данным на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в
Вместе с этим власти сообщили об угрозе удара со стороны армии РФ на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.
Ранее сообщалось о взрывах в Очакове и Станиславе в Николаевской области. Известно, что эти города расположены на северном берегу Днепровского залива.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.