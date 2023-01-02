В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские чиновники предупредили об опасности ракетного обстрела в некоторых областях страны.

По данным на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской областях.

Вместе с этим власти сообщили об угрозе удара со стороны армии РФ на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

Ранее сообщалось о взрывах в Очакове и Станиславе в Николаевской области. Известно, что эти города расположены на северном берегу Днепровского залива.