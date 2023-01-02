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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Силовые структуры

Украинские чиновники предупредили об опасности ракетного обстрела в некоторых областях страны.

По данным на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в

  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской областях.

Вместе с этим власти сообщили об угрозе удара со стороны армии РФ на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

Ранее сообщалось о взрывах в Очакове и Станиславе в Николаевской области. Известно, что эти города расположены на северном берегу Днепровского залива.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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