В украинских пабликах появились сообщения о взрывах 2 января днём в Очакове и Станиславе Николаевской области. Оба города находятся на северном берегу Днепровского залива.
На южном — Кинбурнский полуостров, который контролируют российские военные.
Других подробностей пока нет. По каким объектам наносился удар, также неизвестно.
Воздушная тревога была объявлена также в ряде других регионов Украины.
Ранее, 1 января, российские военные ликвидировали в районе Артёмовска активного участника майдана в Киеве, идейного националиста Михаила Гаврилюка.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.