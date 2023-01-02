В Очакове и Станиславе Николаевской области прогремели взрывы

В украинских пабликах появились сообщения о взрывах 2 января днём в Очакове и Станиславе Николаевской области. Оба города находятся на северном берегу Днепровского залива.

На южном — Кинбурнский полуостров, который контролируют российские военные.

Других подробностей пока нет. По каким объектам наносился удар, также неизвестно.

Воздушная тревога была объявлена также в ряде других регионов Украины.

Ранее, 1 января, российские военные ликвидировали в районе Артёмовска активного участника майдана в Киеве, идейного националиста Михаила Гаврилюка.