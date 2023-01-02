РВ: ВСУ якобы захватили занятый ВС РФ остров Потёмкинский у Херсона с помощью Telegram

Военнослужащие ВСУ сняли видеоролик с флагом Украины на острове Большой Потёмкинский (расположен между правым и левым берегами Днепра). Недавно объект был занят войсками ВС РФ. Средства массовой информации Киева и блогеры делают попытки выдать это за перемогу. На самом деле, это постановочные кадры, снятые в серой зоне острова у самого берега реки.

"Мы связались с парнями: большая часть острова под армией России, как и была, середина заминирована, и украинские ДРГ иногда высаживаются на оконечность острова вблизи подконтрольного им берега", — сообщили военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Вооружённые силы РФ недавно ликвидировали там очередную спецгруппу из десяти бойцов ССО.

Ранее экс-президент Зеленского Олег Соскин заявил, что власти Украины скрывают реальные потери от ударов ВС РФ.