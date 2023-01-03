Французский наёмник Броншэн, потеряв на Украине ногу, пожаловался на безразличие Киева и Парижа

Французский наёмник Максим Броншэн потерял ногу и пожаловался на безразличие властей Киева и Парижа. По его словам, он воевал на стороне ВСУ, но не получил даже "благодарности".

Как рассказал сам наёмник, он лишился ноги, подорвавшись на мине в лесу.

"Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте", — пожаловался Броншэн в интервью TF1 INFO.

По его словам, ему не помогли с реабилитацией ни киевские власти, ни посольство родной страны на Украине.