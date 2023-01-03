Французский наёмник Максим Броншэн потерял ногу и пожаловался на безразличие властей Киева и Парижа. По его словам, он воевал на стороне ВСУ, но не получил даже "благодарности".
Как рассказал сам наёмник, он лишился ноги, подорвавшись на мине в лесу.
"Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте", — пожаловался Броншэн в интервью TF1 INFO.
По его словам, ему не помогли с реабилитацией ни киевские власти, ни посольство родной страны на Украине.
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