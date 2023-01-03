Офицер ФСБ Храпач: ЖД сеть Украины сохранилась из-за "заинтересантов"

Если бы России необходимо было уничтожить украинские железнодорожные пути, то она бы это уже сделала, заявил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач.

По мнению офицера, железнодорожная сеть сохранилась из-за заинтересованности и той и другой стороны.

"СВО идёт своим чередом, а на её фоне интересанты со стороны России и Украины влияют на то, чтобы поставки грузов не прекращались. Так как доставка осуществляется в основном железнодорожным транспортом, никто не уничтожает эти объекты", — пояснил Храпач "Украине.ру".

Подполковник ФСБ подчеркнул, что вопрос сохранения ЖД сети на Украине лежит в "политико-экономической плоскости".