Российская винтовка Мосина поражает своей точностью. Об этом заявил офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.
В своём материале для 19FortyFive он отметил, что военнослужащие неоднократно применяли это оружие в ходе различных конфликтов. По его словам, винтовка Мосина является очень мощной и точной.
"Она была впервые использована во время русско-японской войны 1904-1905 годов", — указал офицер.
Он также подчеркнул: снайперская винтовка отлично зарекомендовала себя в период Великой Отечественной войны. Военнослужащий поделился, что купил это оружие для собственных нужд в 2008 году.
"Я поразился, как легко мне удавалось попадать в цель", — добавил Орр.
Ранее офицер ВВС США сообщил, что Соединённые Штаты молниеносно скатятся в каменный век, если по государству будет нанесён электромагнитный удар.
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