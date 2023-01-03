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Американский офицер Орр восхитился точностью российской винтовки Мосина

Силовые структуры

Российская винтовка Мосина поражает своей точностью. Об этом заявил офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.

Американский офицер Орр восхитился точностью российской винтовки Мосина

В своём материале для 19FortyFive он отметил, что военнослужащие неоднократно применяли это оружие в ходе различных конфликтов. По его словам, винтовка Мосина является очень мощной и точной.

"Она была впервые использована во время русско-японской войны 1904-1905 годов", — указал офицер.

Он также подчеркнул: снайперская винтовка отлично зарекомендовала себя в период Великой Отечественной войны. Военнослужащий поделился, что купил это оружие для собственных нужд в 2008 году.

"Я поразился, как легко мне удавалось попадать в цель", — добавил Орр.

Ранее офицер ВВС США сообщил, что Соединённые Штаты молниеносно скатятся в каменный век, если по государству будет нанесён электромагнитный удар.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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