Американский офицер Орр восхитился точностью российской винтовки Мосина

Российская винтовка Мосина поражает своей точностью. Об этом заявил офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.

В своём материале для 19FortyFive он отметил, что военнослужащие неоднократно применяли это оружие в ходе различных конфликтов. По его словам, винтовка Мосина является очень мощной и точной.

"Она была впервые использована во время русско-японской войны 1904-1905 годов", — указал офицер.

Он также подчеркнул: снайперская винтовка отлично зарекомендовала себя в период Великой Отечественной войны. Военнослужащий поделился, что купил это оружие для собственных нужд в 2008 году.

"Я поразился, как легко мне удавалось попадать в цель", — добавил Орр.

Ранее офицер ВВС США сообщил, что Соединённые Штаты молниеносно скатятся в каменный век, если по государству будет нанесён электромагнитный удар.