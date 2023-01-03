Армия Украины может перебросить HIMARS в район Кременной, сообщили в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины могут перебросить реактивные системы залпового огня HIMARS в район Кременной, чтобы обстреливать Луганск.

"По утверждению непроверенных источников, вооруженные формирования Украины перекидывают в район Кременной несколько реактивных систем залпового огня HIMARS производства США", — сказал представитель ЛНР в беседе с РИА Новости.

По его словам, данную информацию нужно проверить. Если это действительно так, то нельзя допустить, чтобы противник получил удобное местоположение для обстрела окраин Луганска.

На кременском направлении ВСУ регулярно совершают попытки прорыва обороны армии РФ, но российские военные отбивают атаки противника.

Ранее командование НАТО запросило у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного точные данные о потерях украинской армии в районе Сватово и Кременной.