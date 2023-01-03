Российская армия сосредотачивает усилия на взятии всего Донбасса, наступает на Артёмовском направлении и улучшает тактическое положение на Авдеевском направлениях и Лиманском.
Об этом сказано в сводке генштаба ВСУ 3 января вечером.
На Артёмовском и Авдеевском направлениях русские применяют танки и артиллерию. На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ применяют миномёты, гаубицы и реактивные системы залпового огня против ВСУ в районах 14-ти населённых пунктов.
На Запорожском и Херсонском направлениях армия России обстреляла украинские позиции вдоль правого берега Днепра, в частности, под Херсоном, Молодёжным, Антоновкой и Бериславом.
За сутки армия РФ нанесла восемь авиационных ударов и совершила 18 обстрелов из РСЗО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.