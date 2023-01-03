Генштаб ВСУ: русские наступают на Артёмовск, Красный Лиман и Авдеевку

Российская армия сосредотачивает усилия на взятии всего Донбасса, наступает на Артёмовском направлении и улучшает тактическое положение на Авдеевском направлениях и Лиманском.

Об этом сказано в сводке генштаба ВСУ 3 января вечером.

На Артёмовском и Авдеевском направлениях русские применяют танки и артиллерию. На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ применяют миномёты, гаубицы и реактивные системы залпового огня против ВСУ в районах 14-ти населённых пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия России обстреляла украинские позиции вдоль правого берега Днепра, в частности, под Херсоном, Молодёжным, Антоновкой и Бериславом.

За сутки армия РФ нанесла восемь авиационных ударов и совершила 18 обстрелов из РСЗО.