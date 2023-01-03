Страны Запада продолжают оказывать военную помощь Украине. Вооружённые силы России не прекращают нанесение ударов по объектам на территории страны. Для победы в спецоперации ВСУ требуется больше вооружений. Тогда Украина сможет вернуться на свои границы 1991 года. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире FREEДОМ.
Он отметил, что следует обратить внимание на неординарность ситуации: на данный момент на Украине разворачивается наибольшее вооружённое противостояние со времён Второй Мировой войны.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что размер ущерба экономике Украины от боевых действий ВС РФ превышает $700 млрд.
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