Селезнев: ВСУ нужно больше вооружений для возврата к границам 1991 года

Страны Запада продолжают оказывать военную помощь Украине. Вооружённые силы России не прекращают нанесение ударов по объектам на территории страны. Для победы в спецоперации ВСУ требуется больше вооружений. Тогда Украина сможет вернуться на свои границы 1991 года. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире FREEДОМ.

Он отметил, что следует обратить внимание на неординарность ситуации: на данный момент на Украине разворачивается наибольшее вооружённое противостояние со времён Второй Мировой войны.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что размер ущерба экономике Украины от боевых действий ВС РФ превышает $700 млрд.