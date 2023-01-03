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РВ: ВСУ пошли в атаку к Кременной, но их встретила артиллерия спецназа "О" ВС РФ и ЗВО

Силовые структуры

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе русской армии.

Бойцы Вооружённых сил Украины скрытно двигались по лесному массиву к передовым позициям в районе Кременной, чтобы оттуда штурмовать российские силы. Однако разведка группировки "Отважных" смогла вовремя отследить перемещения противника.

После передачи координат артиллеристам по позициям ВСУ отработали РСЗО "Грады". Военнослужащие Украины обратились в бегство, поспешно оставив исходные места. Операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ засняли произошедшее на видео.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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