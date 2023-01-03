Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе русской армии.
Бойцы Вооружённых сил Украины скрытно двигались по лесному массиву к передовым позициям в районе Кременной, чтобы оттуда штурмовать российские силы. Однако разведка группировки "Отважных" смогла вовремя отследить перемещения противника.
После передачи координат артиллеристам по позициям ВСУ отработали РСЗО "Грады". Военнослужащие Украины обратились в бегство, поспешно оставив исходные места. Операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ засняли произошедшее на видео.
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Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.