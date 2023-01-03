РВ: ВСУ пошли в атаку к Кременной, но их встретила артиллерия спецназа "О" ВС РФ и ЗВО

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе русской армии.

Бойцы Вооружённых сил Украины скрытно двигались по лесному массиву к передовым позициям в районе Кременной, чтобы оттуда штурмовать российские силы. Однако разведка группировки "Отважных" смогла вовремя отследить перемещения противника.

После передачи координат артиллеристам по позициям ВСУ отработали РСЗО "Грады". Военнослужащие Украины обратились в бегство, поспешно оставив исходные места. Операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ засняли произошедшее на видео.