Взрыв и мощный пожар: ракетный удар нанесён по объекту ВСУ в Запорожье

Участились удары российских Вооружённых сил по националистам киевского режима.

Почти каждый день СМИ России и Украины сообщают о разбитой инфраструктуре Незалежной.

Поздно вечером 3 декабря очередной удар пришёлся по Запорожью. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Взрыв и мощный пожар: ракетный удар нанесён по объекту врага в Запорожье", — в частности пишут военкоры.

А тем временем, очевидцы из Ростова-на-Дону сообщают, что слышали несколько взрывов в небе — сработали системы ПВО.