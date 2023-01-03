Участились удары российских Вооружённых сил по националистам киевского режима.
Почти каждый день СМИ России и Украины сообщают о разбитой инфраструктуре Незалежной.
Поздно вечером 3 декабря очередной удар пришёлся по Запорожью. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Взрыв и мощный пожар: ракетный удар нанесён по объекту врага в Запорожье", — в частности пишут военкоры.
А тем временем, очевидцы из Ростова-на-Дону сообщают, что слышали несколько взрывов в небе — сработали системы ПВО.
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Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.