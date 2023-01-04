ВС РФ ударили по центру логистики ВСУ в Курахово: уничтожен личный состав и техника

Ночью 4 января ВС РФ нанесли мощный артиллерийский удар по логическому центру ВСУ в Курахово. Город использовался противником для доставки личного состава, тяжелой техники и военных грузов на передовую.

По сообщению разведки, населённый пункт в Донецкой Народной Республики, временно находящийся под контролем киевского режима, за последние месяцы был превращён командованием украинской армии в крупный логистический узел.

Российские артиллеристы поразили места расположения личного состава противника и склады с тяжёлой техникой, в том числе западного производства, сообщает издание "Военное обозрение". Как утверждают авторы материала, ВС РФ использовалась дальнобойная артиллерия и корректиремые боеприпасы.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что удар ВСУ по Макеевке подтверждает смену тактики украинской армии.