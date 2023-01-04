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Российский футбольный фанат в зоне СВО рассказал про отношения с фанатами в рядах ВСУ

Силовые структуры

Футбольный фанат Андрей Малосолов рассказал, что до 2014 года российские и украинские болельщики очень тесно общались. Многие из украинские фанатов были настроены пророссийски. Однако после Майдана отношение украинцев к своим товарищам кардинально изменилось.

Российский футбольный фанат в зоне СВО рассказал про отношения с фанатами в рядах ВСУ

"Кстати, в Майдане украинские фанаты участвовали организованно, причём не бесплатно. Они же потом пошли воевать в зону АТО — так называемой антитеррористической операции, когда в Киеве назвали ЛНР и ДНР террористическими", — указал Малосолов.

После начала спецоперации на Украине все связи между российскими и украинскими фанатами были разорваны. Более того, украинцы были возмущены тем, что россияне не вышли на протесты. Изначально многие российские фанаты не хотели вступать в ряды армии в отличие от болельщиков Незалежной, большая часть которых пошла на фронт. 

"Но потом произошли всем известные события, которые очень многих всколыхнули, я говорю про расстрел наших пленных солдат. Среди них оказались друзья некоторых болельщиков. Это, безусловно, стало определённым рубежом", — рассказал Малосолов в беседе с "МК".

 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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