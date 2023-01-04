Руководитель Севастополя Михаил Развозжаев проинформировал о том, что утром в Крыму были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата над аэропортом Бельбек.
"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека", — написал он в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, все службы работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет.
Ранее глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что удары по территории России будут всё чаще и глубже.
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Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.