Развожаев: системы ПВО сбили два БПЛА над аэропортом в Крыму

Руководитель Севастополя Михаил Развозжаев проинформировал о том, что утром в Крыму были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата над аэропортом Бельбек.

"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, все службы работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет.

Ранее глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что удары по территории России будут всё чаще и глубже.