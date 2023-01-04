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Развожаев: системы ПВО сбили два БПЛА над аэропортом в Крыму

Силовые структуры

Руководитель Севастополя Михаил Развозжаев проинформировал о том, что утром в Крыму были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата над аэропортом Бельбек.

"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, все службы работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет.

Ранее глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что удары по территории России будут всё чаще и глубже.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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