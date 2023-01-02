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Глава ГУР Буданов: удары по территории России будут всё чаще и глубже

Силовые структуры

Удары по территории России будут всё чаще и глубже. Такое заявление сделал глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью ABC News.

Однако ответственность за удары по российским авиабазам он брать на себя не стал.

На вопрос о взрывах в Крыму Буданов назвал полуостров частью Украины, добавив, что на своей территории украинские военные могут применять любое оружие.

Ранее сегодня появились сообщения об ударе российской артиллерии по базе спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) в Очакове Николаевской области.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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