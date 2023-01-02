Глава ГУР Буданов: удары по территории России будут всё чаще и глубже

Удары по территории России будут всё чаще и глубже. Такое заявление сделал глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью ABC News.

Однако ответственность за удары по российским авиабазам он брать на себя не стал.

На вопрос о взрывах в Крыму Буданов назвал полуостров частью Украины, добавив, что на своей территории украинские военные могут применять любое оружие.

Ранее сегодня появились сообщения об ударе российской артиллерии по базе спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) в Очакове Николаевской области.