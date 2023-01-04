Динамическая защита башни танка ВСУ Т-64БМ "Булат" спасла экипаж от гибели

В Сети появились видеокадры, снятые украинской стороной сразу после работы артиллерии российских войск по танку Т-64БМ "Булат".

Один из членов экипажа красочно рассказал, какие повреждения получила техника. Разбита командирская башня, выведена из строя радиосвязь, повреждены оптические приборы и пулемёт. Но весь состав спасён от верной смерти благодаря динамической защите башни танка.

"Экипаж в норме, в ушах немного позвенело и всё. Динамика спасла", — отметил украинский военный.

Стоит отметить, что танк Т-64БМ "Булат" является одним из наиболее мощных видов бронированной техники, который имеется у противника.

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