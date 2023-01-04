Новые условия Украины, на которых возможно завершение военных действий назвали в Киеве. Об этом пишет издание "Страна".
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, помимо вывода российских войск на границы 1991 года, потребовал отдать украинцам "украденные у них" квартиры и дома в Крыму, а также выдать "авторов" специальной военной операции.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что войска киевского режима намерены перейти в наступление весной. Самые ожесточённые боевые действия будут в марте, считает он.
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