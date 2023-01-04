Подоляк озвучил новые условия завершения военных действий на Украине: выдать "авторов" СВО

Новые условия Украины, на которых возможно завершение военных действий назвали в Киеве. Об этом пишет издание "Страна".

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, помимо вывода российских войск на границы 1991 года, потребовал отдать украинцам "украденные у них" квартиры и дома в Крыму, а также выдать "авторов" специальной военной операции.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что войска киевского режима намерены перейти в наступление весной. Самые ожесточённые боевые действия будут в марте, считает он.