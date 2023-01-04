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Военный эксперт о фрегате "Адмирал Горшков": самый хорошо вооружённый корабль в мире

Силовые структуры

Председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что российский фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" — самый хорошо вооруженный корабль в мире на текущий момент.

Военный эксперт о фрегате "Адмирал Горшков": самый хорошо вооружённый корабль в мире

"Это уникальный корабль. По вооружению равных ему в мире нет на сегодняшний день ни в одной стране мира", — сказал Мальцев в беседе с РИА Новости.

Даже корабли более высокого класса имеют оружие слабее, чем у российского фрегата, отметил эксперт.

По его словам, "Адмирал Горшков" может в одиночку вести бой против отряда боевых кораблей противника.

Эксперт напомнил, что фрегат оснащён не только гиперзвуковыми ракетами "Циркон", но и крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".

В среду, 4 января президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, корабль отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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