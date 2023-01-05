Жители крымского посёлка Нижнегорское рассказали, что ночью 5 января над населённым пунктом произошёл настоящий противовоздушный бой.
По словам очевидцев, украинские боевики пытались атаковать инфраструктурные объекты полуострова с помощью беспилотных дронов-камикадзе. Крымчане пишут в соцсетях, что все БПЛА, начинённые взрывчаткой, были сбиты системами противовоздушной обороны на подлёте к посёлку и упали в поле.
"Детонация после сбития, поражений нет", — сообщил крымский общественник и правозащитник Александр Талипов.
Ранее украинский офицер назвал Белоруссию врагом Украины и призвал Киев нанести ракетный удар американскими реактивными системами.
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