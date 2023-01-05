Дикинсон: Украина собирает войска для масштабного наступления на позиции ВС РФ

Украина собирает войска для масштабного наступления зимой на позиции российской армии. Об этом заявил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

По его мнению, ВСУ необходимо сохранить осеннюю динамику. В таком случае, войска киевского режима смогут атаковать ВС РФ в скором времени, поскольку земля промёрзла. Наиболее очевидным местом для наступления будет юг, а именно — побережье Азовского моря, указал Дикинсон.

"Вероятно, в районе Бердянска, возможно, в сторону Мелитополя, чтобы изолировать от пополнения российские войска, направляющиеся в сторону Крыма", — отметил он в интервью Euronews.