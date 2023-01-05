Украина собирает войска для масштабного наступления зимой на позиции российской армии. Об этом заявил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.
По его мнению, ВСУ необходимо сохранить осеннюю динамику. В таком случае, войска киевского режима смогут атаковать ВС РФ в скором времени, поскольку земля промёрзла. Наиболее очевидным местом для наступления будет юг, а именно — побережье Азовского моря, указал Дикинсон.
"Вероятно, в районе Бердянска, возможно, в сторону Мелитополя, чтобы изолировать от пополнения российские войска, направляющиеся в сторону Крыма", — отметил он в интервью Euronews.
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