Украинская армия в январе и феврале начнёт наступательные манёвры сразу на двух направлениях. Об этом заявил немецкий аналитик Кристиан Меллинг. По его мнению, наиболее выгодными регионами для наступления ВСУ являются Запорожье и Луганск.
Меллинг считает, что в начале 2023 года стратегическая инициатива перейдёт на сторону Киева. Украинские войска воспользуются этим для нанесения контратак, указал аналитик.
"Наиболее вероятными линиями фронта для этого являются Запорожская область и северная часть Луганской области", — сообщил эксперт в эфире немецкого телеканала ZDF.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.