ZDF: Украина начнёт масштабное наступление по двум направлениям в январе

Украинская армия в январе и феврале начнёт наступательные манёвры сразу на двух направлениях. Об этом заявил немецкий аналитик Кристиан Меллинг. По его мнению, наиболее выгодными регионами для наступления ВСУ являются Запорожье и Луганск.

Меллинг считает, что в начале 2023 года стратегическая инициатива перейдёт на сторону Киева. Украинские войска воспользуются этим для нанесения контратак, указал аналитик.

"Наиболее вероятными линиями фронта для этого являются Запорожская область и северная часть Луганской области", — сообщил эксперт в эфире немецкого телеканала ZDF.