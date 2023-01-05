MI-6: ВС РФ продолжат запускать крылатые ракеты по Украине после ударов по аэродрому в Энгельсе

После атаки на военный аэродром "Энгельс", ракетоносцы ВКС РФ были рассредоточены. Однако Россия может продолжать запускать крылатые ракеты по объектам на территории Украины. Об этом заявляет британская разведка MI-6.

Отмечается, что такие дальние полёты ракетоносцев из мест рассредоточения могут добавить нагрузку на технику, истощая лётные часы, которые доступны данным самолётам. О том, что у России заканчиваются ракеты, мир слышит с лета 2022, но удары по энергоструктуре Незалежной продолжаются. С лётными часами, видимо, будет то же самое.