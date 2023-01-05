Военный эксперт Литовкин проинформировал, что сбить ракету ВС РФ "Циркон" невозможно

Вчера, 4 января 2023 года, президент России Владимир Путин отправил на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" на борту. Военный эксперт Виктор Литовкин уверен, что данные боеприпасы поразят даже авианосцы или эсминцы. Также он отметил, что это событие открывает новую страницу в жизни ВМФ РФ.

Литовкин подчёркивает, что сбить "Циркон" невозможно, а ракета является практически неубиваемой. При этом она может использоваться для ликвидации целей как на суше, так и в море.

"Несмотря на серьёзную специальную военную операцию, которую проводит наша страна на Украине, мы строим самые современные корабли, мы имеем самое современное вооружение, которого нет ни у одной страны мира, в том числе самых богатых, самых могущественных, таких как Соединенные Штаты", — приводит слова Литовкина "ТК Звезда".

Военные эксперты уже отмечали ранее, что российские "Цирконы" не имеют аналогов в мире. Россия обогнала Китай и США на несколько лет вперёд.