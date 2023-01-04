Эксперт Подберезкин: у США и Китая нет аналогов гиперзвуковых ракет "Циркон"

Сегодня, 4 января, Владимир Путин отправил на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту. Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин рассказал о боеприпасах, отметив их уникальность и отсутствие аналогов в мире.

"Россия — единственная страна, которая реально может не только испытывать и производить, но и иметь уже на вооружении ("Цирконы" — Прим. ред.). Это потенциал, по сути дела, уничтожения любых стратегических целей, от которого нет эффективной защиты. То есть гиперзвуковых ракет, обладающих скоростью порядка 10 Махов, нет ни у Китая, ни у США, они только подходят к этому рубежу. Для этого требуется не один год. То есть мы их обогнали на несколько лет вперед, и это означает, что у нас это преимущество будет какое-то время сохраняться", — объяснил Подберезкин в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, сам фрегат можно считать отдельным военно-морским судном, которое может быть отправлено Генеральным штабом ВС РФ в любую точку мира, так как крейсер способен находиться в плавании достаточно длительное время. И помимо этого, "Адмиралу Горшкову" не нужны суда для сопровождения и дозаправки, подытожил Подберёзкин.