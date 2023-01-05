Скотт Риттер: Россия осмелилась противостоять армии НАТО на Украине, сорвав планы Запада

Россия осмелилась противостоять Западу, опередив Киев по захвату Донбасса, сообщил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер.

"НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы её терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран", — заявил экс-разведчик в интервью для Global Times.

Российскую Федерацию ранее никто не воспринимал всерьёз, но решение Владимира Путина начать спецоперацию на Украине удивило страны Запада, отметил Риттер. Ни Франция, ни ФРГ, ни сама Украина не считались с Минскими соглашениями, а использовали протоколы в качестве прикрытия для армии НАТО, которая должна была решить вопрос с Донбассом военным способом, говорит офицер.

"Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию", — констатировал Риттер.