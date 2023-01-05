Артиллерия 3-й бригады НМ ДНР уничтожает пехоту ВС Украины возле Нью-Йорка

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Константин Колыбельский рассказывает о событиях в районе города Нью-Йорк в Бахмутском районе Республики.

Орудие Д-20 3-й бригады 1-го артиллерийского корпуса практически незаметно из-за маскировки, что даёт возможность расчётам вести огонь снарядами 152-мм калибра. Гаубица помогает подразделениям штурмовать позиции противника в направлении населённого пункта Нью-Йорк (Новгородское).

"Поражаем окопы, блиндажи, попадаем по пикапам, на которых они (ВСУ — Прим. ред.) повадились возить подкрепление и боеприпасы. Красиво горят", — рассказал офицер НМ ДНР с позывным "Злой".