Арестович о наступательных планах ВСУ: получим самолëты западного образца

Алексей Арестович рассказал, что ВСУ, вооруженные западными танками и артиллерией, готовятся к наступлению.

Помощник офиса Владимира Зеленского отметил, что союзники собираются передать Украине новые батареи Patriot, лëгкие танки и БМП.

Арестович уверен, сто ВСУ сделает всë, чтобы наступление ВС РФ будет последим.

"Запад медленно, но методично снимает ограничения на передачу нам наступательного вооружения", — написал украинский военный аналитик в своëм микроблоге.

Он считает, что накопленного вооружения хватит для наступательной операции ВСУ.

"Рано или поздно мы получим и дальнобойные средства, и самолёты западного образца", — заявил Арестович.

Он подчеркнул необходимость сделать так, чтобы ВС РФ потеряли наступательный потенциал.