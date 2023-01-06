Алексей Арестович рассказал, что ВСУ, вооруженные западными танками и артиллерией, готовятся к наступлению.
Помощник офиса Владимира Зеленского отметил, что союзники собираются передать Украине новые батареи Patriot, лëгкие танки и БМП.
Арестович уверен, сто ВСУ сделает всë, чтобы наступление ВС РФ будет последим.
"Запад медленно, но методично снимает ограничения на передачу нам наступательного вооружения", — написал украинский военный аналитик в своëм микроблоге.
Он считает, что накопленного вооружения хватит для наступательной операции ВСУ.
"Рано или поздно мы получим и дальнобойные средства, и самолёты западного образца", — заявил Арестович.
Он подчеркнул необходимость сделать так, чтобы ВС РФ потеряли наступательный потенциал.
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