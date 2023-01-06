21 декабря появилась новость о том, что США поставят Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Системы ещё не доставлены на Украину в зону проведения спецоперации, но президент Джо Байден уже заявляет, что "Пэтриоты" впечатляют своей эффективностью.
"Они работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают", — приводит слова Байдена РИА Новости.
Военные эксперты и аналитики же считают, что ЗРК являются экспериментальной моделью и поступят на вооружение ВСУ ещё не скоро, а на обучение военнослужащих работе с ними уйдут месяцы.
Президент России Владимир Путин сообщил, что российская армия "пощёлкает" ЗРК Patriot.
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