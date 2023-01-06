Байден заявил об эффективности на Украине ещё не доставленных в зону СВО ЗРК Patriot

21 декабря появилась новость о том, что США поставят Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Системы ещё не доставлены на Украину в зону проведения спецоперации, но президент Джо Байден уже заявляет, что "Пэтриоты" впечатляют своей эффективностью.

"Они работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают", — приводит слова Байдена РИА Новости.

Военные эксперты и аналитики же считают, что ЗРК являются экспериментальной моделью и поступят на вооружение ВСУ ещё не скоро, а на обучение военнослужащих работе с ними уйдут месяцы.

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская армия "пощёлкает" ЗРК Patriot.