Подоляка проинформировал о сильных и слабых сторонах французских AMX-10 для ВСУ

Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Украине поставки бронеавтомобилей АМХ-10. В ближайшее время техника поступит для нужд ВСУ в зону спецоперации. Украинский блогер, военный журналист Юрий Подоляка рассказал о свойствах этих тяжёлых броневиков, отметив сильные и слабые стороны.

Украинские войска АМХ-10, вероятно, будут использовать в качестве противотанковой самоходки, пишет он. Колёсные танки могут быть опасны для лёгкой бронетехники, если будут действовать из укрытия, но для работы с современными танками АМХ-10 не приспособлен.

На французской бронемашине установлена пушка 105 мм F2, и этот факт Подоляка относит к сильным сторонам АМХ-10. Но бронирование авто делает её слабой, 14,5-мм пулемёт КПВТ прошьёт её насквозь, констатирует журналист.