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Подоляка проинформировал о сильных и слабых сторонах французских AMX-10 для ВСУ

Силовые структуры

Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Украине поставки бронеавтомобилей АМХ-10. В ближайшее время техника поступит для нужд ВСУ в зону спецоперации. Украинский блогер, военный журналист Юрий Подоляка рассказал о свойствах этих тяжёлых броневиков, отметив сильные и слабые стороны.

Украинские войска АМХ-10, вероятно, будут использовать в качестве противотанковой самоходки, пишет он. Колёсные танки могут быть опасны для лёгкой бронетехники, если будут действовать из укрытия, но для работы с современными танками АМХ-10 не приспособлен.

На французской бронемашине установлена пушка 105 мм F2, и этот факт Подоляка относит к сильным сторонам АМХ-10. Но бронирование авто делает её слабой, 14,5-мм пулемёт КПВТ прошьёт её насквозь, констатирует журналист.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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