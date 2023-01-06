Армия России ликвидировала два батальона 61-й бригады ВСУ под Соледаром

Армия России ликвидировала два батальона 61-й бригады украинских боевиков под Соледаром.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Сразу после взятия Бахмутского и начала боёв за центр Соледара украинцы в социальных сетях сообщают о "пропавших без вести" всушниках этого подразделения.

Однако, по всей вероятности, боевики 100-го и 101-го батальонов были ликвидированы, когда отстаивали интересы киевской власти, подчеркнул ведущий Первого канала.

Украинцы сейчас вовсю обвиняют Генштаб ВСУ в провале на Бахмутском направлении. Фактически линия обороны бандеровцев Северск — Соледар — Артёмовск была разбита ночью 6 января. Это уже ставит под угрозу всю группировку ВСУ в Артёмовске, а также может вынудить командиров неонацистов покинуть город.